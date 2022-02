Iran, uomo decapita la moglie di 17 anni e porta in giro per strada la testa mozzata FOTO ARCHIVIO ANSA

Ad Ahvaz, Iran, un uomo ha decapitato la moglie, Mona Heydari, 17 anni, che era fuggita in Turchia, e dopo aver compiuto il “delitto d’onore” ha portato in giro per le strade la testa mozzata. La polizia ha arrestato l’uomo, che sembra fosse il cugino della 17enne, e il fratello con l’accusa di vendetta per adulterio e per averlo lasciato. La giovane moglie sembra sia fuggita in Turchia quando la famiglia ha scoperto che aveva una relazione. Ma è stata rintracciata e riportata in Iran dal padre e il marito, secondo quanto riferito dai media locali.

Il matrimonio in Iran e poi l’omicidio

Come spiega il Daily Mail, quando si è sposata, Mona aveva solo 12 anni e da tre era mamma di un bambino. Un filmato raccapricciante mostrava il marito che sorrideva mentre teneva un coltello in una mano e nell’altra portava quella che sembra fosse la testa decapitata della moglie. In Iran, l’omicidio ha sconvolto molte persone. Nel paese l’età legale per il matrimonio è 13 anni e le donne sono costrette a indossare un copricapo in accordo con l’Islam. I giornali e i social media iraniani hanno assistito a uno sfogo di shock e rabbia per l’omicidio, con molte richieste di riforme sociali e legali.

“Un essere umano è stato decapitato, la sua testa è stata mostrata per le strade e l’assassino era orgoglioso”, ha scritto il quotidiano riformista Sazandegi. “Come possiamo accettare una tragedia del genere? Dobbiamo agire affinché il femminicidio non si ripeta”. L’avvocato Ali Mojtahedzadeh, sul giornale riformista Shargh, ha accusato le “scappatoie legali” che hanno “aperto la strada ai delitti d’onore”.

Le reazioni e la legge della Sharia

I media locali sostengono che la polizia non abbia approfondito ulteriormente l’omicidio o chi ha filmato il raccapricciante video del marito che gira per strada sorridente con la testa della moglie. L’agenzia di stampa iraniana ha chiuso il sito web di notizie Rokna per aver pubblicato il video, come ha riportato il quotidiano statale IRAN. Secondo l’articolo una commissione di sorveglianza dei media ha chiuso il sito perché continua a “pubblicare immagini e problemi che violano la decenza pubblica”.

La legge della Sharia prevede che i familiari stretti possano chiedere l’esecuzione per l’omicidio di un genitore. La maggior parte dei delitti d’onore rimangono impuniti poiché le famiglie tendono a non chiedere la condanna a morte per un altro membro della famiglia. Le leggi iraniane indicano che le ragazze possono sposarsi dopo i 13 anni, anche se l’età media del matrimonio per le donne iraniane è di 23 anni. Sebbene in Iran il numero esatto dei delitti d’onore non sia noto, un agente funzionario della polizia di Teheran ha affermato che rappresentano circa il 20% degli omicidi commessi nel paese.