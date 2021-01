Isis e al-Qaeda stanno pianificando nuovi attentati contro l’occidente? L’allarme dei servizi

L’ISIS e al-Qaeda starebbero pianificando “attacchi terroristici contro degli obiettivi in Occidente”. E’ quanto annuncia il Mirror.

Scrive che secondo il Dipartimento del Tesoro USA, l’ISIS starebbe contrabbandando £ 100 milioni nei campi di detenzione siriani, pieni di jihadisti, per scatenare una rivolta. Gli investigatori hanno inoltre scoperto che al-Qaeda, sotto la protezione dei talebani starebbe riprendendo piede in Afghanistan.

E ciò a fronte delle affermazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump di garantire un accordo di pace con i fondamentalisti. Il timore è che il leader di al-Qaeda, Ayman Zawahiri, attualmente nascosto, lungo il confine tra Pakistan e Afghanistan abbia sviluppato un rapporto più stretto con i talebani.

Mentre l’Occidente lotta contro la pandemia, entrambi i gruppi potrebbero rafforzarsi in Siria e in Afghanistan, accrescendo la minaccia di un’altra atrocità analoga a quella dell’11 settembre.

Alcuni rapporti sostengono che per spostare denaro in tutto il mondo, incluso tra Iraq e Siria, l’ISIS utilizza “hub logistici in Turchia”.

Il rapporto degli Stati Uniti afferma che i corrieri ISIS contrabbandano denaro contante e utilizzano “attività di servizi monetari” per trasferire fondi, alcuni dei quali finiscono all’interno del campo di al-Hawl per sfollati nel nord della Siria.

Nel tentativo di distruggere le finanze della rete, il governo USA dal 2014 ha segnalato come terroristi circa 92 intermediari finanziari. Ma si ritiene che l’ISIS possa ancora far circolare denaro in Asia e Africa. Il Dipartimento del Tesoro USA sospetta che i gruppi affiliati ai talebani abbiano parlato di formare una nuova unità congiunta di combattenti armati in collaborazione e finanziata da al-Qaeda.

Un ex agente dell’intelligence militare britannica ha dichiarato:”Laddove le organizzazioni terroristiche guadagnano e dominano il terreno sono in grado di pianificare attacchi. “Ciò ha importanti implicazioni per il rischio di attacchi in tutta Europa e in particolare nel Regno Unito”. (Fonte: Mirror)