ROMA – Anche l'attacco suicida di questa mattina contro il quartier generale della polizia nella città indonesiana di Surabaya, come quelli di ieri contro tre chiese nel Paese, è stato messo a segno da cinque membri della stessa famiglia. A farsi saltare in aria sono stati i genitori e due figli.

La sorellina, una bambina di otto anni, è sopravvissuta. Ieri, nella sequenza degli attentati alle tre chiese cristiane, il bilancio è stato di 13 morti: tra le vittime anche i sei kamikaze, di cui tre minori e un bambino, che facevano parte di una sola famiglia. Il fenomeno delle famiglie kamikaze è l'ultimo, terribile volto dell'Isis, il colpo di coda del terrore dopo l'eradicazione in Siria e Iraq dello stato islamico.

Una nuova fattispecie terroristica che alimenta la preoccupazione sulla residua capacità di offendere di Isis: i lunghi anni di lotta armata nei vari teatri dell’islamismo radicale nel mondo hanno visto crescere interi nuclei familiari nella sola logica di guerra. Le famiglia kamikaze appartengono a Jemaat Ansharud Daulah, gruppo estremista indonesiano, il primo a lasciare il network di Al Qaeda per abbracciare quello dell’Isis.

Radicalizzazione e proselitismo, addestramento militare e reclutamento, tutto avviene all’interno di nuclei chiusi e autoreferenziali se non per il contatto internet: l’assenza di prospettive credibili di successo (che significa anche la fine del “welfare” per i familiari superstiti) finisce per estremizzare il contributo di queste cellule del terrore, fino al sacrificio dei figli.