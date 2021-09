Israele, leader al-Aqsa evade dal carcere. Mobilitati l'esercito e il servizio di sicurezza interno

L’esercito israeliano e lo Shin Bet (il servizio di sicurezza interno) sono in campo per assistere la polizia nelle ricerche di sei palestinesi evasi, attraverso un tunnel, dal carcere di sicurezza di Gilboa. Lo ha fatto sapere il portavoce militare che ha spiegato che le truppe sono state schierate in Cisgiordania.

Tra gli evasi c’è anche Zakaria Zubeidi, capo della Brigate dei Martiri di al Aqsa a Jenin

Tra gli evasi – che sono tutti di Jenin, che dista circa 13 chilometri dal carcere di Gilboa – c’è anche Zakaria Zubeidi, capo della Brigate dei Martiri di al Aqsa a Jenin che nel 2002 condusse un attacco ad una sezione del Likud in cui furono uccisi sei israeliani. Oltre a lui, il Servizio carcerario israeliano ha fatto sapere che ci sono 5 sono membri della Jihad islamica: Munadil Nafayat (26 anni), i fratelli Mahmoud e Mohammad al-Arida, Iham Kahamji (35 anni), Yaqoub Qadiri (49 anni). Una fonte della sicurezza israeliana alla tv nazionale ha parlato di ”uno degli incidenti più gravi della storia recente”.

Spari celebrativi in Cisgiordania

Zubeidi e gli altri cinque detenuti stavano scontando una condanna all’ergastolo. La loro scomparsa è stata segnalata alle 4 di questa mattina, ma potrebbero aver lasciato le loro celle prima. Squadre di polizia supportate da droni ed elicotteri stanno cercando gli evasi. Spari celebrativi sono stati segnalati a Jenin, nel nord della Cisgiordania, città natale dei sei evasi.