ISTANBUL – Paura a bordo del volo Pegasus Airlines, partito da Smirne e atterrato all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. L’aereo è uscito fuori pista durante l’atterraggio e si è spezzato in due. A bordo sarebbe anche scoppiato un incendio.

Sull’aereo viaggiavano 177 persone, compresi 6 membri dell’equipaggio. Non ci sono morti ma almeno 52 sono i feriti trasportati in ospedale. I soccorritori sono tutt’ora al lavoro per estrarre i feriti dall’aereo, ha spiegato il ministro dei Trasporti turco, Cahit Turan.

Non sono chiare al momento le cause dell’incidente. La procura di Istanbul ha aperto un’inchiesta. Tutti i voli in arrivo all’aeroporto Sabiha Gokcen sono stati dirottati verso lo scalo principale della metropoli sul Bosforo, il Grande Aeroporto di Istanbul.

Fonte: Ansa