ISTANBUL – Uno dei feriti nel disastro aereo del Pegasus Airline a Istanbul, in Turchia, è morto. Il numero dei feriti è salito a 157 tra le 177 persone che erano a bordo del Boeing 737 che era partito da Smirne e si è spaccato in tre pezzi all’atterraggio all’aeroporto Sabiha Gokcen.

Le drammatiche immagini del velivolo diviso in tre grossi tronconi, che ha anche preso fuoco, avevano fatto temere il peggio. Un primo bilancio parlava di 120 feriti, di cui “uno o due” in gravi condizioni, forse due piloti, un turco e un sudcoreano. Un bilancio che però si è aggravato con il passare delle ore: una persona è morta e i feriti sono 157, tutti trasportati in ospedale, ha riferito il ministro della Salute, Fahrettin Koca.

Secondo la dinamica ricostruita dal prefetto di Istanbul, Ali Yerlikaya, l’aereo è precipitato in un burrone per 30-40 metri dopo essere uscito di pista. Le immagini trasmesse dalle tv turche mostrano il Boeing che atterra ma non riesce a frenare, fino a uscire dalla pista e schiantarsi contro un muro. Restano incerte al momento le cause dell’incidente. Quando il velivolo è atterrato, alle 18:18 locali (le 16:18 in Italia), su Istanbul c’era forte vento e una pioggia insistente.

Secondo alcuni esperti intervistati dai media turchi, le difficili condizioni atmosferiche potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del mezzo. Ma non si esclude neppure che il Boeing abbia iniziato in ritardo e a una velocità eccessiva le manovre d’atterraggio per un errore dei piloti. Il ministro dei Trasporti turco Cahit Turan ha parlato di un “forte atterraggio”, senza precisarne i motivi. La procura locale ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità. (Fonte ANSA)