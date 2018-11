ROMA – Ivan ha nove figli e tre mogli ma non si accontenta: “Voglio cinquanta figli. E qualche altra moglie”. Ivan è Ivan Sukhov, ha 34 anni e viene dalla città di Vladimir che si trova in una regione occidentale della Russia.

Ivan, dopo essere stato sposato per undici anni con Natalia, adesso vive con altre due mogli: Medina e Anna

“All’inizio ero contraria all’idea – ha raccontato Natalia che lavora come infermiera in un ospedale locale – non potevo immaginare una situazione del genere. Ma poi ho cambiato idea perché ho capito che lui voleva avere davvero una famiglia numerosa”.

La famiglia vive in un appartamento di tre stanze, ma Sukhov sta pensando di venderlo per comprare una grande casa in periferia.

Casa dove Ivan sembra dettare legge: “Se una delle mie mogli fa qualcosa di sbagliato – ha spiegato Ivan ad un quotidiano locale – non la porterò a letto per un mese”. E si dice anche pronto ad accettare altre mogli nella sua famiglia in crescita, ma ci sono anche alcuni requisiti da rispettare: “Mi piacciono le donne alte, magre e affettuose”.