Ivana Trump è morta cadendo dalle scale, un amico: “Aveva problemi a camminare”

Ivana Trump è morta per le conseguenze di una caduta, forse dalle scale interne del suo appartamento a Manhattan. È il risultato dell’autopsia fatta sulla prima moglie di Donald Trump, deceduta giovedì in casa. Il corpo era stato trovato disteso sul pavimento, vicino alle scale. All’inizio si era parlato di infarto, ma sul torace sono state trovate ferite compatibili con una caduta.

Ivana Trump aveva problemi di deambulazione

Il decesso della ex moglie di Donald Trump è stato classificato come “incidente” dall’ufficio di medicina legale della polizia di New York. La rivelazione arriva dopo che un amico della donna, Zach Erdem, aveva raccontato delle difficoltà di Ivana nella deambulazione e di come avesse fatto fatica a lasciare la propria abitazione nelle scorse settimane.

Nelle ultime due settimane, secondo quanto dichiarato da Erdem al New York Post, l’ex moglie di Trump “stava male”. “Mi disse – ha raccontato al Post – che aveva dolori alle gambe e non era in grado neanche di uscire”. Quando l’amico le aveva consigliato di farsi visitare da un medico, lei aveva risposto: “No, odio andare dai dottori. Mi ammalo di più quando ci vado”.

L’annuncio della scomparsa

L’annuncio della scomparsa di Ivana Trump è arrivato proprio dall’ex marito, nonché ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale sui suoi canali social ha confermato la scomparsa della donna, dicendo: “Sono molto triste nell’informare tutti coloro che l’hanno amata che Ivana è morta nella sua casa di New York City”. Una morte sopraggiunta all’improvviso a distanza di pochi mesi dalla scomparsa di Rossano Rubicondi, uno degli ultimi amori dell’imprenditrice, che con lei aveva trascorso anni intensi e spensierati. A poche ore dalla notizia, poi, sono arrivati anchei messaggi dei figli che hanno ricordato con tenerezza la loro mamma.