Ivanka Trump, gaffe su Twitter. Pensava di aver taggato suo padre Donald Trump, invece aveva taggato il rapper Meat Loaf. A notare la svista alcuni utenti social, che l’hanno segnalata (non senza ilarità) alla diretta interessata.

Tra l’altro la gaffe è curiosamente avvenuta nello stesso giorno in cui i sostenitori di Donald Trump hanno dato l’assalto al Congresso Usa. Naturalmente le due cose non sono collegate.

Ivanka Trump, la gaffe su Twitter col rapper Meat Loaf

Ivanka Trump tagga un rapper invece del padre Donald Trump in un post in cui invita gli elettori a votare in Georgia per il ballottaggio per il Senato. La figlia dell’attuale presidente ha pubblicato un selfie in cui si mostra a bordo dell’Air Force One in volo verso la Georgia. Sullo sfondo Trump seduto mentre controlla il suo smartphone e non guarda nella fotocamera.

“Verso la Georgia con papà – scrive -. Georgia vai a votare!!!”. Tuttavia invece di taggare @realdonaldtrump tagga il rapper Meat Loaf che ha un username simile, @realmeatloaf. Lo stesso selfie è stato anche pubblicato su Instagram. Dopo l’ironia che si è scatenata su social media, Ivanka ha corretto il tag su Instagram. Non è stato invece corretto il post su Twitter. Il tag a Meat Loaf è ancora visibile, nessun tag invece per il presidente.

Le parole di Ivanka Trump dopo l’assalto a Capitol Hill

“Patrioti americani, ogni violazione o mancanza rispetto delle nostre forze dell’ordine è inaccettabile. La violenza deve cessare immediatamente”. Lo twitta Ivanka Trump, la figlia-consigliera di Donald Trump. (Fonti Ansa e Twitter)