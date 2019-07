Ivanka Trump, le congratulazioni su Twitter a Boris Johnson “premier dello United Kingston”

ROMA – E’ diventata rapidamente virale sul web la gaffe della First Daughter, Ivanka Trump, nel fare gli auguri a Boris Johnson, uscito vincitore dal duello con Jeremy Hunt per la ‘corsa’ a Downing Street: “Congratulazioni per essere diventato premier dello ‘United Kingston’ (invece che ‘Kingdom’)”, ha scritto su Twitter.

Lo sventurato errore di spelling ha esposto la 37enne, che ha 6.7 milioni di follower, a ogni genere di presa in giro, ma molti hanno paragonato lo scivolone a uno simile del padre, il presidente americano, Donald Trump: parlando dei numerosi incontri abituato ad avere con governanti stranieri, in un tweet Trump definì Carlo, il principe del Galles, “Prince of Whales” (invece che Wales), il principe delle balene.

Il ‘tweet’ di Ivanka dopo un po’ è stato corretto. Decisamente troppo, ha notato un utente: “Mezz’ora per correggere lo spelling. Ben fatto. Bojo non sarà ufficialmente premier fino a quando il Prince of Whales, il principe delle balene non lo schiaffeggerà con un pesce”. (fonte Agi)