Ivanka Trump si vaccina contro il Covid, ma i sostenitori del padre non la prendono affatto bene. “Vergognati”, “Sei una delusione”, le scrivono su Instagram dove la loro (ex?) beniamina ha pubblicato due foto che la ritraggono durante la somministrazione.

“Oggi ho ricevuto la mia dose, spero lo abbiate fatto anche voi!”, aveva scritto ieri sui social Ivanka Trump. La notizia ha scatenato le ire dei più accesi sostenitori dell’ex presidente Usa Donald Trump che da sempre gridano alla “dittatura sanitaria” e rifiutano di indossare mascherine e rispettare le misure anti-contagio.

Ivanka Trump, le reazioni dei sostenitori

“No, grazie. Con un tasso di sopravvivenza del 99%, io passo”, scrive qualcuno. “C’è Bill Gates dietro, non mi vaccinerò mai”, aggiunge qualcun altro. “Non abbiamo bisogno dei vaccini, abbiamo il sistema immunitario per questo. Rispettiamo la tua decisione ma ci auguriamo che tu non faccia propaganda per i vaccini, bensì per la libertà di scelta”.

Qualcuno è più arrabbiato: “Sei una vera delusione, ti vaccini per un virus che ha un tasso di sopravvivenza del 99,8% e che non è mai stato identificato”.

E addirittura c’è chi tira in ballo, l’infettivologo italo-americano e il governatore democratico di New York, considerati tra i più grandi nemici di Trump nel corso della pandemia: “Gli unici che sarebbero orgogliosi di te sono Anthony Fauci e Andrew Cuomo”.