E’ morto Jack Welch, il leggendario amministratore delegato di General Eletric

ROMA – Jack Welch, il leggendario amministratore delegato di General Eletric, è morto all’età di 84 anni. Definito il “manager del secolo”, Welch è l’autore della rivoluzione della società fondata da Thomas Edison: nei suoi 20 anni alla guida l’ha cambiata radicalmente trasformandola in un gigante americano e mondiale con tassi di crescita inimmaginabili.

Combattivo e diretto è stato nominato numero uno di Ge pochi mesi dopo l’elezione di Ronald Reagan alla Casa Bianca, in un periodo di crescita sostenuta per le multinazionali americane. Un periodo che Welch è riuscito a sfruttare a pieno: durante il suo ‘regno, i ricavi di Ge sono quintuplicati fino a raggiungere i 130 miliardi di dollari, e la capitalizzazione di mercato della società è volata da 14 a 410 miliardi.

Seguendo il suo motto ‘controlla il tuo destino o lo faranno altri’, Welch ha rivoluzionato la cultura di Ge mandando in pensione la burocrazia a favore di un approccio più imprenditoriale. Un approccio che gli è valso il soprannome di ‘Neutron Jack’ per il suoi licenziare ogni anno il 10% dello staff con la peggiore perfomance lavorativa in modo – ha spiegato nella sua autobiografia – da poter contare solo su “manager sicuri di sé in grado di affrontare la realtà tutti i giorni”. La sua visione per Ge si opponeva a quella vigente nella Corporate America di allora, dove le grandi multinazionali si affidavano a manager di medio livello.

Il successo della sua formula gli ha attirato molti plausi a livello mondiale, ma anche molte critiche. Non pochi lo indicano infatti come simbolo dell’avidità delle multinazionali e delle disuguaglianze economiche. Molti altri osservano come l’impero che ha creato alla fine è crollato: l’eccesiva diversificazione portata avanti ha accelerato la crisi di Ge degli ultimi anni, complice anche la crisi finanziaria che ha travolto la sua creatura, Ge Capital. Fra i primi a potare omaggio alla scomparsa della leggenda Welch è Donald Trump, che lo definisce un amico e un suo sostenitore. “Non sarai mai dimenticato” twitta il presidente americano.