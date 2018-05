Jaclyn Truman, la professoressa confessa: "Con una studentessa ci siamo appartati e..."

MIAMI – Jaclyn Truman, professoressa trentenne, accusata di aver fatto sesso con una sua studentessa quindicenne, ha confessato: “E’ vero. Abbiamo fatto sesso in più occasioni”.

La Truman, professoressa della Hagerty High School ha portato avanti la relazione da marzo a maggio del 2016.

Jaclyn è apparsa in tribunale lunedì, dove è stata condannata: solo il patteggiamento ha fatto sì che non si aprissero le porte della galera. Vivrà in libertà vigilata per i prossimi 15 anni e sarà iscritta sul registro dei predatori sessuali.

“E’ dispiaciuta ed è pentita – ha detto Jeff Levkulich, il suo avvocato – Ovviamente vorrebbe che nulla di tutto questo fosse mai accaduto. Queste cose non dovrebbero mai avvenire”.