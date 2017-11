LONDRA – James, 58 anni, è un ingegnere inglese. Sposato, James condivide il letto anche con tre bambole gonfiabili. Il tutto alla luce del sole. E Tina, la moglie, sembra aver accettato la situazione. La bambola preferita di James si chiama April, è alta 1.53, ed è bionda:

“L’aspetto migliore – spiega James – è il fatto che con le bambole puoi fare qualsiasi posizione tu voglia, senza paura di essere rifiutato. Il materiale in lattice permette di piegarle in avanti per fare sesso da dietro”. Le bambole costano oltre 2mila euro l’una e adesso l’ingegnere starebbe mettendo i soldi da parte per acquistare la bambola robot per il sesso da quasi 9mila sterline.

“Il rapporto sessuale – conclude James – è solo una piccola parte della relazione con le bambole. Il bello è prendersene cura, vestirle e truccarle. Alcune volte porto April a mangiare un hamburger e nessuno si accorge che non è umana. Se dovessi scegliere tra April e mia moglie non so cosa farei”.