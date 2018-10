NEW YORK – James “Withey Bulger”, il capo mafia di 89 annni, costretto ormai sulla sedia a rotelle, ucciso in carcere, è stato massacrato da tre killer con un gragnola di colpi alla testa, dopo aver anche cercato di cavargli gli occhi.

Bulger è stato trovato morto dalle guardie all’USP Hazelton, una prigione federale di alta sicurezza a Bruceton Mills, West Virginia. I killer hanno spostato la sedia a rotelle in un angolo lontano dalle telecamere di sorveglianza, l’hanno colpito in testa con una spranga avvolta in un calzino e tentato di cavargli gli occhi con una lama.

Nel processo a suo carico, nel 2013, era emerso che Bulger aveva prestato servizio come informatore dell’FBI già nel 1975, anche se lo ha sempre negato. L’accordo aveva dato a Bulger l’impunità, per decenni, rispetto a qualsiasi reato tranne che per l’omicidio.

Fonti delle forze dell’ordine sostengono che Whitey aveva parlato di distruggere le persone al vertice del controverso programma di informatori dell’FBI. Le fonti hanno aggiunto che qualcuno sapeva del trasferimento nel carcere del West Virginia, il killer o gli assassini erano al corrente che stava arrivando.

Prima di essere arrestato, James “Whitey” Bulger era stato per anni l’uomo più ricercato d’America prima di Osama Bin Laden, condannato nel 2013 a due ergastoli, per 11 dei 19 omicidi di cui le autorità lo avevano incriminato.

Bulger, di origini irlandesi, negli anni ’70 e ’80 era stato a capo della Winter Hill Gang di Boston, grande rivale della mafia italo-americana.

Fu accusato di aver strangolato con le sue mani due donne, di aver ucciso a sangue freddo con un colpo in testa due uomini dopo averli interrogati per ore e di aver sparato a due uomini mentre uscivano da un ristorante di South Boston. Per anni la sua immagine è stata quella di un uomo duro, ma attento ai meno abbienti: era famoso perché comprava il tacchino per la Festa del Ringraziamento a tante famiglie della working class della città e regalava le medicine a tutto il vicinato.

Su di lui sono stati realizzati diversi film. Fu sempre lui a ispirare il personaggio Frank Costello, interpretato da Jack Nicholson, nel film “The Departed” di Martin Scorsese.