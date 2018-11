ROMA – Bella e milionaria, la 23enne Jane Park cerca… fidanzato. Ed è pronta ad offrire fino a 70mila euro all’anno. Dov’è il trucco? Jane Park, diventata milionaria dopo aver vinto alla lotteria, non riesce a trovare il ragazzo giusto. Ed è disperata. “Non riesco più a capire se sono interessati a me… o ai soldi”. E così Jane Park, con alle spalle una storia anche con un finalista di X-Factor inglese, ha stilato i due requisiti fondamentali: sincerità e fedeltà. Solo una mossa pubblicitaria? Probabile.

Ma di sicuro in questi giorni non mancheranno i candidati per la posizione. “Non è sicura di essere amata per ciò che è o se per il conto in banca – spiega un’amica di Jane al Daily Mirror – Vive questa specie di ossessione con molta preoccupazione e vuole subito mettere le cose in chiaro”.

“La sincerità e la fedeltà per lei sono la cosa più importante” spiega ancora l’amica al Mirror. Chi si candida?