Jeanette Zacarias Zapata, pugile di 18 anni, muore per le ferite 5 giorni dopo il match VIDEO

Jeanette Zacarias Zapata, una pugile messicana di 18 anni, è morta per le ferite riportate in un combattimento. E’ morta dopo cinque giorni di agonia. Lo ha riferito il promotore del GYM Gala International Boxing event disputato sabato scorso a Montreal, citando fonti della famiglia alla quale ha rivolto le sue condoglianze.

Zacarias Zapata, pugile morta dopo 5 giorni di agonia

Zacarias Zapata era stata eliminata perdendo contro Marie Pier Houle nel quarto round di un match per pesi welter. Era stata stordita proprio nel quarto round da un montante sinistro e un gancio destro. Non ha risposto al campanello per il quinto round dell’incontro professionale di sei round, e dopo essere stata colta da malore è stata portata fuori dal ring e condotta in ospedale.

L’avversaria di Zapata sconvolta dopo il match

La Houle aveva pubblicato una dichiarazione sul suo account Facebook lunedì dicendosi sconvolta dall’esito dell’incontro. “La boxe comporta molti rischi e pericoli”, ha detto. “Questo è il nostro lavoro, la nostra passione. Ma mai l’intenzione di ferire seriamente un avversario fa parte dei miei piani”.