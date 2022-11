Jeff Bezos vuole donare gran parte della sua ricchezza in beneficenza

Jeff Bezos donerà in beneficenza la maggioranza della sua ricchezza, pari a 124 miliardi di dollari, devolvendola alla lotta al cambiamento climatico e a sostenere coloro che si battono per l’unità a fronte delle profonde divisioni politiche e sociali. Lo ha detto Bezos in un’intervista a Cnn in occasione della consegna del premio Bezos Courage and Civility Award alla regina del country Dolly Parton.

Jeff Bezos dona in beneficenza parte del suo patrimonio

Nella sua prima intervista accanto alla compagna Lauren Sanchez da quando hanno iniziato a frequentarsi, Bezos risponde con un secco “sì” a chi gli chiedeva se intendesse donare in beneficenza la maggior parte della sua ricchezza. “La cosa difficile è capire come farlo. Non è facile. Sto riscontrando che la filantropia non è facile”, ha detto Bezos.

I 100 milioni del premio Bezos Courage and Civility Award

L’intervista in cui Jeff Bezos ha rivelato le sue intenzioni è avvenuta in concomitanza con la celebrazione del premio Bezos Courage and Civility Award, il quale ammonta a ben 100 milioni di dollari ed è stato consegnato a Dolly Parton, definita la regina del country.

La compagna del plurimiliardario, Lauren Sanchez, ha rilasciato una dichiarazione riguardo all’evento su Twitter, commentando quanto siano felici che il premio sia stato consegnato a “una donna che mette il cuore in ogni aspetto del suo lavoro”. Continua, inoltre, menzionando la loro curiosità di sapere in che modo verranno utilizzati questi 100 milioni di dollari e la vincitrice, Dolly Parton, rende noto che farà il possibile “per fare del bene con questi soldi”, come lei stessa ha annunciato.