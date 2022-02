Il blogger finanziario statunitense Jeff Cooper, sul suo sito web ha condiviso le ragioni per cui dopo quasi venti anni ha lasciato i social media, piattaforme come Instagram e Facebook.

Sul suo sito Cooper ha ammesso che a spingerlo alla decisione drastica è stata la disinformazione dilagante, il cyberbullismo e l’effetto dannoso delle app dei social media sulla salute mentale degli utenti. “Ve lo dico, non mi mancano nemmeno un po’”, ha scritto il 38enne.

Jeff, che scrive sul blog Have Your Dollars Make Sense, quando Facebook è decollato alla fine degli anni 2000 era ancora al college. Ha affermato che è stato un ottimo modo per incontrare donne single anche se nel corso degli anni altre app di social media hanno preso il sopravvento sulla vita degli utenti.

“Con il passare degli anni, Facebook e altri giganti dei social media si sono trasformati in qualcosa di diverso”. “Non fraintendetemi, ci sono parecchi social media eccellenti ma con il passare dei giorni, sembra che il male prenda il sopravvento sul buono”.

Jeff Cooper, le ragioni per lasciare i social

A sostegno delle sue affermazioni, Jeff che ha 2 figli, ha citato studi scientifici che hanno dimostrato che l’uso dei social media può causare o amplificare depressione, solitudine e ansia.

Il bullismo che normalmente si verifica a scuola ora può diffondersi anche online, ha aggiunto.

La disinformazione e le teorie del complotto su argomenti come le vaccinazioni contro il Covid-19 possono essere diffuse su piattaforme come Facebook e Instagram.

Jeff Cooper: “Fidatevi di me, sarete più felici”

Secondo Jeff, il problema principale con i social media è che costringono a confrontarci con i “momenti salienti” della vita degli altri. “Qualunque sia l’occasione, siamo bombardati dal meglio della vita delle altre persone e cerchiamo di non confrontarlo con la nostra vita quotidiana”, ha scritto. “Questo può rendere incredibilmente difficile divertirci. Il costante bisogno di vedere quanti like ha ottenuto una foto, o quanti commenti hanno scritto le persone non è salutare in alcun modo per la nostra psiche”.

Per condurre una vita più felice, il blogger ha esortato i lettori a chiudere gli account sui social media, o alcuni, o ridurre il tempo che si dedica loro quotidianamente. “Fidatevi di me, se lo farete sarete più felici”, ha detto Jeff.