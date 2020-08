Blitz dice

Maschio si accoppia 4/5 donne per volta: così un parlamentare della Lega. Vaccini fanno diventare gay perché contengono feti morti: così un consigliere municipale fattosi politico per via M5S. Una domanda: cosa è loro successo nella vita, soprattutto e a letto e dintorni, tale da indurre parole e pensieri così disturbati?