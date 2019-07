NEW YORK – Il miliardario americano Jeffrey Epstein dovrà attendere in prigione il processo che lo vede imputato con le accuse di traffico sessuale di minorenni. Il giudice distrettuale di New York Richard Berman gli ha negato i domiciliari su cauzione.

Il finanziere, un tempo amico di Bill Clinton, Donald Trump e del principe Andrea, aveva chiesto di soggiornare nella sua residenza newyorchese da 77 milioni di dollari e aveva offerto come garanzia 559 milioni di dollari. Ma per i procuratori persiste il pericolo di fuga, il pericolo sociale e di inquinamento delle prove per potenziali interventi su testimoni.

Epstein è accusato di aver dato centinaia di dollari a diverse ragazzine, anche quattordicenni, per massaggi ed altri atti sessuali, pagando inoltre alcune di loro perché reclutassero altre vittime. I fatti risalgono al periodo tra il 2002 e il 2005 e potrebbero costare al tycoon sino a 45 anni di galera. Il che, vista l’età di Epstein (66 anni), equivarrebbe a un ergastolo.

Nelle perquisizioni domiciliari sono state trovate foto di donne nude, alcune minorenni, ingenti quantità di contanti, diamanti, oggetti artistici di grande valore, un passaporto falso degli anni Ottanta. (Fonte: Ansa)