Jerry Hall dopo il divorzio da Rupert Murdoch, cuore spezzato ma rivela di amarlo ancora

“Amo ancora Rupert’: Jerry Hall, 66 anni, sebbene distrutta ha presentato i documenti del divorzio con Murdoch, 91 anni. Agli amici ha raccontato che quando il magnate le ha inviato una gelida quanto inaspettata mail per comunicare che il loro matrimonio era finito era “devastata”, “aveva il cuore spezzato”. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, Jerry Hall aspettava il ritorno di Rupert in Gran Bretagna quando ha ricevuto una mail in cui le comunicava che il matrimonio era finito e che avrebbe d’ora in poi dovuto rivolgersi a lui solo attraverso avvocati.

Il divorzio tra Jerry Hall e Rupert Murdoch

Hall ha presentato i documenti per il divorzio al tribunale della contea di Los Angeles, citando come causa della rottura delle “differenze inconciliabili”, ufficializzando così la fine di un matrimonio durato sei anni.

Alcuni insider, sostengono che l’ex modella incolpa i figli per l’improvvisa crisi matrimoniale. Hall ha inoltre affermato di non essere “a conoscenza della completa natura e portata di tutti i beni e debiti di proprietà separati” che saranno coinvolti nel pesante divorzio. Murdoch, presidente e amministratore delegato di News Corp, che vale 14 miliardi di dollari, ha 30 giorni di tempo per presentare una risposta ai documenti.

Le tensioni tra i due

Fonti vicine a Hall affermano che le tensioni tra Hall e i figliastri sarebbero cresciute durante la pandemia. Quando lei avrebbe assunto un atteggiamento troppo protettivo per evitare che l’anziano marito si prendesse il Covid.

Questo avrebbe spinto i parenti a pensare che Jerry stesse tentando di allontanarlo dal resto della famiglia. Non si fidavano della moglie del padre. All’inizio di quest’anno, secondo una fonte, ci sono state discussioni sulla sua situazione finanziaria e su cosa avrebbe potuto ereditare dopo la morte di Murdoch. La fonte ha aggiunto: “Jerry è davvero devastata da quanto è accaduto e insiste che è stato un fulmine a ciel sereno. Stavano progettando di stare insieme a Londra durante l’estate e poi c’è stata la mail in cui le ha detto di contattarlo solo tramite avvocati”.