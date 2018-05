NEW YORK – Negli Stati Uniti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] una professoressa, Jessica Langford, ha mostrato ai suoi studenti foto di lei che fa sesso orale col marito e ora rischia 15 anni di carcere.

L’insegnante, ora in libertà vigilata, è anche accusata di aver avuto un rapporto sessuale con uno studente di 14 anni.

Jessica Langford, 32 anni, originaria di Centreville, Virginia, insegnava matematica da nove anni nella scuola media di Miamisburgh, cittadina di 20mila abitanti nella contea di Montgomery.

La docente poi in classe ha mostrato una foto che la ritrae mentre fa sesso orale al marito. La professoressa si è giustificata con la polizia dicendo che voleva creare “un’atmosfera più informale” in classe. Lo studente ha raccontato alla polizia che la foto mostrata in aula dalla professoressa, che la ritraeva in atteggiamenti intimi con il marito, lo ha “imbarazzato”.

Altri studenti hanno detto di essersi sentiti “strani” quando hanno visto la foto. Ora c’è solo da attendere la sentenza.