ROMA – E’ morto Jim “The Anvil” Neidhart, uno dei wrestler più amati e popolari.

A dare conferma della morte dell'ex lottatore è stata la WWE: James Henry "Jim" Neidhart, nato l'8 febbraio 1955 a Tampa (Florida), fu membro originario della Hart Foundation e divenne anche due volte campione di coppia nell'allora WWF con Bret Hart.

Membro in seguito della New Hart Foundation, lasciò la WWF per la WCW in seguito all’arcinoto Screwjob di Montreal subito dall’amico fraterno Bret Hart. Si è poi trasferito in TNA, dove si è definitivamente ritirato nel 2009.

Jim Neidhart era tra l’altro padre di Natalya, anche lei una lottatrice.