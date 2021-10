Jimmy Rave, il dramma dell’ex wrestler: gambe amputata a causa di una infezione

Il dramma dell’ex wrestler Jimmy Rave: dopo aver contratto l’MRSA a novembre ha subito l’amputazione del braccio sinistro e poi anche quella delle gambe. Dopo una lunghissima carriera all’interno del Ring of Honour, competizione professionale di wrestling molto amata dagli appassionati, nel 2020 aveva annunciato il ritiro. La diagnosi di MRSA ha costretto l’ex star di Impact a far rimuovere anche le gambe.

Jimmy Rave e la malattia

Su Twitter il 38enne ha scritto un post accompagnato da una sua foto in ospedale: “A quanto pare è ora che io dica la verità. Lo scorso giugno ho iniziato ad avere problemi a camminare e sono andato dal mio chirurgo. Ha scoperto un’infezione da stafilococco resistente alla meticillina a entrambe le gambe e me le hanno dovute amputare immediatamente”.

“Promoter e amici possono confermarvi che mi porto dietro questo problema da tempo, una condizione che mi ha impedito di partecipare a degli eventi. Non so chi ha iniziato a dire che si trattasse di altri motivi, ma non partecipo a uno show da parecchio tempo. Quindi dove mi avrebbero visto fare qualcos’altro? Sono sempre stato onesto sul mio passato. Ho fatto podcast e interviste dove sono stato super trasparente. Il Pro wrestling è il mio unico amore. Fa schifo pensare che l’ambiente per cui avrei dato la vita stia facendo uscire cose false sul mio conto. In tutto questo tempo non ho mai rivelato la cosa delle mie gambe a causa di questo imbarazzo. Scusatemi se sono venuto meno alle vostre aspettative. Ci ho provato… Davvero”.

La malattia tenuta nascosta

Dopo il ritiro si erano diffuse delle voci sul perché avesse preso questa decisione. L’ex wrestler aveva infatti omesso di raccontare la malattia e si pensava fosse tornato in riabilitazione per via della dipendenza dalle droghe. Di recente ha rivelato che deve ancora saldare un conto di più di 100.000 dollari di spese mediche.