Los Angeles, distrutto ristorante di Joe Bastianich durante le proteste per morte George Floyd

NEW YORK – Le proteste per la morte di George Floyd continuano negli Stati Uniti. Colpito da un atto di vandalismo è stato Joe Bastianich.

La Pizzeria Mozza e di Chi Spacca, due parti diverse dello stesso ristorante sito in Melrose Avenue a Los Angeles, sono state prese d’assalto sabato notte e in gran parte distrutte.

A raccontarlo è stato proprio Bastianich, a poche ore dall’amara scoperta: “Sono entrati e hanno distrutto tutto: hanno rubato il vino e gli incassi, hanno spaccato il vetro a mazzate e gettato benzina per bruciare gli interni. Un vero disastro”.

Il noto ex giudice di Masterchef, passato a Italia’s Got talent, ha espresso la sua opinione in merito alle proteste che da giorni si stanno susseguendo negli Stati Uniti a causa della morte dell’afroamericano per mano di un agente di polizia.

“Tutti hanno il diritto di protestare, di manifestare la propria opinione e, perché no, anche di agire per essere ascoltati. Mi dispiace solo che una minoranza di persone sfrutti questo momento a proprio vantaggio per andare a spaccare o a rubare. Distolgono, tra l’altro, l’attenzione dal messaggio”.

“Qui siamo tutti indignati, questo Paese non può avere un futuro se non risolve questa ferita razziale. Quindi, da cittadino, dico: se il costo per dare giustizia a Floyd è un ristorante bruciato, ok lo sopporto. L’importante in questo momento è non stare in silenzio, perché stare in silenzio significa essere complici di una situazione insopportabile” ha aggiunto Bastianich.

“Tutto questo è successo proprio a pochi giorni dalla ripresa delle attività… eravamo chiusi dal primo di aprile per il Coronavirus e avevamo appena ricominciato a servire pizze a domicilio e cibo delivery. Ora dobbiamo ricostruire l’intero locale, i danni sono enormi. Non solo quelli fisici però. Siamo un Paese a pezzi” ha concluso. (fonte INSTAGRAM)