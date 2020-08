John McAfee arrestato, indossava un tanga come mascherina

Indossa un tanga come mascherina: arrestato John McAfee, il fondatore dell’antivirus.

John McAfee arrestato. A raccontare la vicenda, a raccontare dell’arresto e del tanga, è lo stesso fondatore di uno degli antivirus più noti al mondo:

“Insisto, è la protezione più sicura che ho a disposizione e mi rifiuto di indossare altro”.

Queste le parole che 74enne John McAfee avrebbe pronunciato, almeno questa è la sua versione, agli agenti di polizia che l’hanno fermato al suo arrivo in aeroporto in Norvegia, appena sceso dal suo jet privato con indosso un tanga come mascherina.

È stato lo stesso fondatore del noto antivirus per computer a raccontare su Twitter quanto accaduto:

“Ho visitato la Catalogna prima che l’Europa proibisse i viaggi ai catalani. Ho provato a tornare in Germania e mi è stato vietato l’ingresso”.

Poi la foto col tanga come mascherina.

“Mi hanno chiesto di sostituirlo — ha spiegato — e mi sono rifiutato“.

Il 74enne è stato poi rilasciato qualche ora dopo.

Anche la moglie, Janice ha confermato tutto:

“Gestirò il suo profilo fino a quando non scapperà (metodo abituale), corromperà qualcuno (molto velocemente, potrebbe essere fuori in poche ore), troverà il giusto avvocato (ci vorranno pochi giorni) o diventerà direttore del carcere.

Nel qual caso dovranno costringerlo a uscire con la forza”. (Fonte: Twitter).