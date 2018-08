WASHINGTON – Il senatore repubblicano John McCain non riceverà più le cure per il tumore di cui soffre da tempo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] A renderlo noto il 24 agosto è stata la sua famiglia, che lo ha annunciato ai media americani. Solo l’estate scorsa al senatore era stato diagnosticato un aggressivo tumore al cervello e ora ha deciso di arrendersi alla malattia.

In una nota diramata dalla famiglia si spiega che la malattia e l’avanzare dell’età hanno portato il senatore McCain a scegliere l’interruzione delle terapie: “L’estate scorsa il senatore John McCain ha condiviso con gli americani quanto la nostra famiglia già sapeva. Gli era stato diagnosticato una forma aggressiva di glioblastoma e la prognosi era grave. In quest’anno John ha superato le aspettative di sopravvivenza. Ma il progresso della malattia e l’inesorabile avanzare dell’età rendono il loro verdetto. Con la sua consueta forza di volontà, ha adesso scelto di interrompere le cure mediche”.