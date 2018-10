VICTORIA – Jon James McMurray è morto durante le riprese di un video clip in British Columbia, Canada: avrebbe dovuto ballare a ritmo di rap sull’ala di un piccolo Cessna, ma qualcosa è andato storto, è caduto dall’ala, il paracadute non si è aperto e lui si è schiantato al suolo.

Il rapper canadese aveva 34 anni e non era nuovo ai video spericolati. Anche per fare questo filmato si era allenato per mesi, ma le cose non sono andate come avrebbero dovuto. “Si era allenato intensamente ogni giorno”, ha dichiarato un membro del suo staff a Billboard. “Mentre Jon camminava sull’ala dell’aereo, il piccolo Cessna è entrato in una spirale discendente che il pilota non è stato in grado di controllare. Ha resistito fino all’ultimo, fino a quando non è stato troppo tardi”, ha spiegato il collaboratore.

Murray era nato a Calgary, in Canada, nel 1988. Aveva debuttato come sciatore professionista, ma dopo essersi rotto la schiena durante una discesa era passato alla musica. Lo sciatore professionista Rory Wayne Bushfield, suo amico da tempo, su Instagram lo ha ricordato così: “Jon James McMurray, il mio migliore amico, il più caro e il più vecchio amico, è morto ieri sera in un incidente di paracadutismo. Stava vivendo il suo sogno supremo, libero e totale. Possa riposare in pace. Mi mancherà tanto. Grazie per tutte le lezioni degli ultimi anni. Prometto di fare del mio meglio per vivere libero come te.”