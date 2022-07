Jose Eduardo dos Santos, l’ex presidente dell’Angola è morto dopo una lunga malattia. Governò per quarant’anni

E’ morto a 79 anni Jose Eduardo dos Santos, ex presidente dell’Angola che ha governato per circa quarant’anni. Secondo quanto riferisce upi.com è morto in una clinica di Barcellona dopo una lunga malattia.

Il governo dell’Angola ha annunciato la morte di dos Santos in un post pubblicato su Facebook.

“L’Esecutivo della Repubblica dell’Angola porta a conoscenza dell’opinione pubblica nazionale e internazionale, con grande dolore e sgomento, la morte di Sua Eccellenza l’ex Presidente della Repubblica, l’ingegnere Jose Eduardo dos Santos“, si legge nella nota.

Nella dichiarazione, il governo afferma che dos Santos è stato “uno statista di portata storica, che ha governato per molti anni con chiarezza e umanità”.

La storia politica di Dos Santos

Dos Santos è stato presidente dell’Angola dal 1979 fino al 2017.

Durante il suo governo ha trasformato l’Angola in un importante produttore di petrolio, ma allo stesso tempo è stato associato a scandali di corruzione e di aver messo a tacere i dissidenti. E’ stato accusato di sfruttare il suo potere per far arricchire la famiglia mentre gli angolani vivevano in povertà.

Nel 2014 la rivista Africa World l’aveva proclamato “Uomo dell’anno” e in Angola ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua leadership durante la guerra civile durata fino al 2002.

I figli

Dos Santos è stato sposato quattro volte e si ritiene che abbia generato diversi figli. Secondo il New York Times, la figlia di dos Santos dirigeva la compagnia petrolifera statale angolana ed è diventata la donna più ricca dell’Africa con un patrimonio stimato di 3,5 miliardi di dollari.

Il figlio Jose Filomeno de Sousa dos Santos, che gestiva il fondo sovrano da 5 miliardi di dollari dell’Angola, nel 2018 è stato accusato di frode per aver trasferito 500 milioni di dollari dal fondo.