Maulvi Amir Mohammad Kabuli in una foto Twitter

Un’esplosione in una moschea di Kabul ha provocato la morte di almeno 50 persone. L’attentato è avvenuto oggi, mercoledì 17 agosto, nella moschea di Abu Bakr al-Sadiq.

Tra le persone uccise c’è Maulvi Amir Mohammad Kabuli, un importante studioso di religione. Secondo i media locali, nell’esplosione sarebbero morti fedeli che provenivano dal nord dell’Afghanistan.

Nessuna dichiarazione da parte dei talebani

Come scrive il Washington Examiner, i talebani non hanno ancora commentato né rilasciato dichiarazioni ufficiali. Al momento non si conosce quindi la matrice del brutale attentato che ha portato alla morte dei 50 fedeli.