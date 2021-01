Kamala Harris e la copertina di Vogue, la foto della neo vice presidente Usa fa discutere. Ecco perché

Fa discutere, e non poco, la nuova copertina di Vogue dedicata alla neo vice presidente degli Stati Uniti Kamala Harris.

Perché fa discutere? Fa discutere perché in molti hanno accusato Vogue di aver letteralmente sbiancato la vice presidente.

La copertina, inoltre, ha fatto discutere anche per il look della vice presidente, considerato forse un po’ troppo casual.

Kamala Harris e la copertina di Vogue, le polemiche sui social

“Possibile? Non è all’altezza degli standard di Vogue”, si sono lamentati con la direttrice di Vogue, Anna Wintour, i sostenitori della senatrice, mentre la giornalista del New York Yashar Ali riferiva di polemiche interne tra la rivista e lo staff della Harris per la foto scelta per la copertina.

“Non è quella su cui si erano messi d’accordo”. Di lì a poco Vogue ha pubblicato un’altra immagine meno casual della senatrice.

Kamala Harris in tailleur pantaloni Michael Kors azzurro polvere e la didascalia “Mrs. America”.

Ma il danno orami era fatto.

“La Wintour se ne deve andare”, ha commentato una fan paragonando la copertina di Vogue con quella dedicata alla Harris da Elle in novembre e rincarando la dose sulle critiche di insensibilità alle questioni della razza rivolte negli ultimi mesi alla “regina della moda”.

Se la Harris è rimasta davvero scontenta, non lo ha fatto ancora sapere. (Fonte: Ansa)