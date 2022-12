Kanye West cacciato da Twitter, l’annuncio di Musk. Il patron di Tesla, Elon Musk, ha annunciato via Twitter la sospensione dell’account del rapper Kanye West “per incitamento alla violenza”.

Kanye West cacciato da Twitter, l’annuncio di Musk

La decisione di Musk è sopraggiunta dopo che il rapper ha postato un’immagine che raffigurava una svastica intrecciata con una stella di Davide e probabilmente anche per le sue frasi di elogio nei confronti di Adolf Hitler.

“Solo per chiarire che il suo account è stato sospeso per incitamento alla violenza, non per una mia foto poco lusinghiera”, ha detto Musk in risposta al tweet di West.

Il rapper infatti aveva condiviso su Twitter una foto del patron del social a torso nudo che veniva spruzzato con un getto d’acqua, con la didascalia: “Ricordiamo sempre questo come il mio ultimo tweet”.

Ora West appare sempre più isolato dopo i suoi recenti commenti antisemiti e l’aperta ammirazione per Hitler.

“Amo Hitler, anche lui fece cose buone”

“Tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler. Vedo delle cose buone anche in Hitler. Amo tutti”. Questo il post di West, il rapper ex marito di Kim Kardashian, in un’intervista con il cospirazionista Alex Jones.

Hitler ha “inventato le autostrade, il microfono che io uso. Non si può dire ad alta voce che non ha mai fatto nulla di buono”, ha aggiunto West, secondo quanto riportato dai media americani.

“Mi piace Hitler”, ha ammesso. Ye, così come è conosciuto dopo aver cambiato nome, è da settimane nella bufera per i suoi commenti antisemiti ed è stato scaricato da molti marchi per le sue parole.