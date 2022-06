La morte di Kasia Galliano, l’ex principessa del Qatar trovata morta nella sua abitazione di Marbella è avvolta nel mistero. Galliano, 45 anni, era nata a Los Angeles da genitori polacchi e ha trascorso gli ultimi anni della sua difficile vita a lottare per la custodia delle tre figlie che aveva avuto con il principe del Qatar, Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, 73 anni e zio dell’emiro qatariota. Della sua morte ne parla il Daily Star.

Kasia Galliano, la morte dell’ex principessa del Qatar avvolta nel mistero

Nel 1992, dopo essere stato allontanato dalla famiglia con l’accusa di aver tentato di spodestare l’emiro, Al-Thani si era trasferito a Parigi. Nella Ville Lumière aveva incontrato Gallanio, che sarebbe poi diventata la sua terza moglie, e la convinse a convertirsi all’Islam. Negli anni ’90, la donna era rimasta coinvolta in una causa da 65 milioni di dollari. La causa era nata dopo aver scoperto che qualcuno aveva fraudolentemente sottratto fondi dal conto bancario Barclay di Al-Thani.

Galliano aveva lasciato il marito e denunciato per violenza sessuale nei confronti della figlia più grande. Al-Thani ha sempre negato le accuse. E’ iniziata un’aspra battaglia per la custodia delle figlie, in cui sono emersi molti segreti della famiglia reale del Qatar, con accuse che andavano dall’infedeltà alla corruzione. Al-Thani ha mantenuto la custodia delle figlie nella casa parigina, mentre Galliano si era trasferita a Marbella, in Spagna, i media francesi hanno riferito che stava lottando con la depressione e la dipendenza da droghe e alcol.

Morta per un’overdose di droga?

Se le ragazze tentavano di andare a incontrare la madre, sempre secondo quanto riferito dai media francesi il principe le faceva dormire negli alloggi della servitù fino a quando non si pentivano. Attualmente è in corso un’autopsia ma i primi soccorritori ritengono che la morte di Galliano sia stata provocata da un’overdose di droga. La polizia si è recata a casa sulla spiaggia della Costa del Sol perché l’ex principessa da diversi giorni non rispondeva alle telefonate delle figlie. E’ stata aperta un’indagine sulle circostanze della morte, compresi i possibili collegamenti alla battaglia per la custodia.