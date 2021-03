Kate Hashimoto: “Ecco come vivere a New York spendendo il meno possibile” (foto Ansa)

Kate Hashimoto, di New York, detesta spendere soldi e a Extreme Cheapskates di TLC, ha rivelato il modo estremo per risparmiare denaro, compreso evitare di comprare la carta igienica.

Hashimoto ha spiegato: “Vivo a New York da tre anni, anche se è la città più costosa al mondo ho trovato il modo di spendere il meno possibile”.

Con un budget di soli $ 200 al mese per le spese di soggiorno, Kate trova sistema di riutilizzare quanto è più possibile. “Se mi sto asciugo le mani in un bagno pubblico, conservo le salviette di carta e le riutilizzo”. Kate non ha mai acquistato i mobili ma li prende dai cassonetti e dalla strada.

Kate Hashimoto: “Ho arredato la casa raccogliendo per strada i mobili scartati, prima che li prendano gli spazzini”

“Ho risparmiato un paio di migliaia di dollari “. Il letto è fatto con vecchi materassini da yoga che ha accumulato e usa le riviste come tavolo da pranzo. Non volendo sprecare soldi per l’energia elettrica, Kate evita di cucinare, usa la lavastoviglie e il forno come vano portaoggetti. New York sarà pure una delle capitali mondiali della moda ma a Kate non interessa stare al passo con le ultime tendenze.

“Non compro vestiti da otto anni. L’ultima volta che ho comprato biancheria intima era il 1998″. Lava i vestiti confezionati da sola nella doccia e non usa una lavatrice da tre anni. Forse il metodo più anticonvenzionale per risparmiare denaro è il fatto che rifiuta di sborsare denaro per il rotolo di carta igienica. “Non uso carta igienica, solo acqua e sapone”, ma forse torneranno utili anche le salviette di carta prese nei bagni pubblici per asciugare le mani e poi riciclate (Fonte: SUN).