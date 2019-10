ISLAMABAD – Paura in volo per Kate Middleton e il principe William. L’aereo su cui viaggiavano durante la loro visita in Pakistan di quattro giorni lo scorso giovedì 17 ottobre è stato colpito da una tempesta di fulmini durante l’atterraggio in aeroporto.

La coppia reale si stava trasferendo da Lahore ad Islamabad, quando fulmini e saette hanno scatenato la paura tra i passeggeri, in particolare tra alcuni giornalisti al seguito della coppia reale.

Il volo sarebbe dovuto durare solo 25 minuti, ma l’aereo è stato costretto a restare in aria, ritardando l’atterraggio, per due ore, prima di poter tornare a Lahore, secondo il corrispondente di People Simon Perry, che si trovava a bordo di quello stesso aereo e ha definito la tempesta “terrificante”. Il principe William, che è stato pilota della Royal Air Force, ha scherzato con i giornalisti dopo il volo.

“Penso sia stata davvero un’avventura. Ma siamo stati seguiti così meravigliosamente dalla RAF che ci ha riportato a casa sani e salvi. Siamo estremamente grati a loro”, ha commentato Kate Middleton una volta a terra

Una volta a Lahore, i duchi di Cambridge hanno incontrato la gente del posto, hanno giocato a cricket con i bambini della National Cricket Academy, hanno fatto visita ai bambini di un ospedale oncologico e si sono recati alla Moschea Badshahi. (Fonte: Time)