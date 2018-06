NEW YORK – La famosa stilista Kate Spade è stata ritrovata morta a New York nel suo appartamento. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo riferisce la polizia ai media statunitensi. Dai primi rilievi sembra che la tragedia sia da imputarsi ad un atto volontario.

La stilista, particolarmente amata dalle star di Hollywood, si sarebbe impiccata nel suo appartamento di Park Avenue. A fare la tragica scoperta, verso le 10 di questa mattina, è stato il personale addetto alle pulizie.

Sempre secondo indiscrezioni la stilista avrebbe lasciato un biglietto d’addio, forse per il marito, l’imprenditore Andy Spade, col quale era convolata a nozze nel 1994. Kate Spade è diventata molto famosa negli anni 90, soprattutto grazie alla collezione di borse glam. Nel 2006 la stilista ha venduto la sua compagnia che vanta 140 negozi in America e 175 punti vendita in tutto il mondo. Ma in seguito ha lanciato una nuova linea di moda.