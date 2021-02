Katharine Hope McPhee e David Foster, la cantante stronca i troll che accusano: “L’hai sposato per soldi” (Foto Instagram)

La cantante e attrice statunitense Katharine Hope McPhee, 36 anni, con una battuta ironica ha stroncato un troll che l’aveva accusata di aver sposato David Foster, 71enne musicista canadese, per i “soldi”.

La cantante, attualmente in attesa del primo figlio, in occasione di San Valentino ha condiviso una foto sui social in cui è abbracciata al marito.

Nella didascalia ha scritto: “Il mio Valentino per sempre!! Il mio migliore amico, il mio preferito, il mio motivatore, il mio quotidiano! @Davidfoster Ti adoro biscottino”.

Ma un follower ha commentato, “stai con lui per i soldi” e mentre i fan hanno difeso la star, Katharine ha risposto solo con ironico “Ovviamente”.

Chi è David Foster, marito di Katharine Hope McPhee

David, 71 anni, è un musicista e produttore canadese che ha lavorato con numerosi artisti leggendari come Alice Cooper, Rod Stewart e Kenny Rogers.

È stato sposato cinque volte, inclusa la modella Yolanda Hadid, ed è già papà di Sara, 39 anni, Erin, 38, Jordan, 34 anni, Amy, 47 anni, nate dal primo matrimonio, e la figlia maggiore Allison, 50.

La coppia si è incontrata per la prima volta nel 2006, quando la cantante partecipava alla quinta stagione di American Idol.

Katharine e Foster si sono sposati nel giugno 2019 presso la St. Yeghiche Armenian Church di Londra, e nell’ottobre 2020 delle fonti hanno rivelato che erano in attesa del primo figlio.

Katharine Hope McPhee e David Foster e gli amici Meghan Markle e Harry

Molto amici di Meghan Markle e del principe Harry, Foster li aveva aiutati a trovare una villa a Vancouver Island, e hanno di nuovo ripreso a frequentarsi quando gli ex royal si sono trasferiti in California.

Sono stati visti mentre cenavano insieme nel quartiere californiano di Montecito, e Katharine in precedenza aveva affermato che David per Harry era “figura paterna”.

Ad Access Hollywood aveva dichiarato: “Mio marito ha un rapporto molto bello con Harry. Sono così teneri, come padre e figlio”.