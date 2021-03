Katherine Diaz, promessa del surf, è morta a 22 anni colpita da un fulmine mentre si allenava in mare davanti ad una spiaggia nel sud-ovest del paese. La Salvadoran Surf Federation ha confermato la notizia: “Una grande atleta che ha rappresentato il nostro Paese – si legge in un post sui social – ci ha lasciato. El Salvador è in lutto”.

Tutto è avvenuto mentre la 22enne si stava allenando sulla spiaggia di El Tunco, sulla costa dell’Oceano Pacifico. La ragazza è stata colpita da un fulmine mentre emergeva dall’acqua, durante un temporale.

Katherine Diaz, la promessa del surf muore a 22 anni colpita da un fulmine durante un allenamento per le qualificazioni alle Olimpiadi

Katherine Diaz si stava preparando per gli Isa World Surf Games in El Salvador. L’evento, dal 29 maggio al 6 giugno, è una sorta di qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo, dove il surf farà il suo debutto olimpico.

Katherine era la figlia del presidente della Federazione Jose Diaz. “Siamo molto rattristati da questa morte”, ha affermato su Twitter il presidente del National Sports Institute di El Salvador (Indes), Yamil Bukele.

Katherine Diaz, la promessa del surf muore a 22 anni colpita da un fulmine. Il messaggio del ministro del Turismo

Messaggio di cordoglio anche da parte di Morena Valdez, ministro del Turismo: “Sarai per sempre presente nella storia del surf di El Salvador. Le tue onde di ricorderanno sempre in questo paradiso. Riposa in pace Katherine Diaz”.