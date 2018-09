ROMA – Katya Sambuca, 27 anni, russa, ha posato per un servizio fotografico, in bikini, con due leoni adulti. Il video pubblicato sui social mostra l’attrice di film per adulti, accarezzare senza paura la criniera di uno dei predatori, mentre l’altro la circonda.

Sui social sono piovuti commenti poco lusinghieri nei confronti dell’attrice di San Pietroburgo, il cui nome vero è Yekaterina Mikhailova. Non è chiara la location del servizio fotografico. Su tutte le furie anche gli attivisti per i diritti degli animali.

Sambuca’s new photo op elicited mixed reactions from her followers who either praised her display of sexiness or bashed her. Erotic model and singer Ekaterina Mikhailova, better known by her alias Katya Sambuca, recently took part in a risqué photoshoot involving a pair of lions. pic.twitter.com/SVyE1khFLu

— Anjana Rahi (@asanjanarahi) 27 settembre 2018