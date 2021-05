Kentaro Miura, morto a 54 il fumettista del manga Berserk: l’ispirazione di Ken il Guerriero

E’ morto il fumettista e manga artist Kentaro Miura, noto tra l’altro per essere l’autore di Berserk: è scomparso all’età di 54 anni. Lo ha annunciato il team della rivista manga Young Animal, che da oltre trent’anni pubblica quest’opera fantasy medievale.

La morte risalirebbe al 6 maggio e sarebbe dovuta a una dissezione aortica acuta secondo l’annuncio su Twitter della rivista, edita dalla casa editrice giapponese Hakusensha: nell’annuncio, il team editoriale esprime il suo “immenso rispetto” e “gratitudine” per il lavoro di Miura.

La vita e il lavoro di Kentaro Miura

Nel 1976, a soli 10 anni, Miura ha realizzato il suo primo manga, intitolato Miuranger. Nel 1977, Miura creò il suo secondo manga di nome Ken e no michi (“La via della spada”), usando per la prima volta inchiostro di china. Quando nel 1979 entrò alle scuole medie, il disegno di Miura maturò molto non appena iniziò ad usare tecniche professionali.

Nel 1988 Miura ritornò con un manga di 48 pagine di nome Berserk – The Prototype, un’introduzione al mondo fantasy di quello che diverrà in seguito Berserk. Fece vincere a Miura il premio della Comi Manga School. Nel 1989, dopo essersi laureato, Kentaro iniziò un progetto intitolato Il Re Lupo, basato su un libro di Yoshiyuki Okamura, scrittore di Ken il guerriero. Venne pubblicato sulla rivista mensile Japanese Animal House nella 5ª e 7ª edizione di quell’anno.

I manga di Kentaro Miura

L’influenza di Kentarō Miura proviene da diversi media. La serie fantasy Guin Saga di Kaoru Kurimoto fu la sua maggior ispirazione per la sua opera principale Berserk.