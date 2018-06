NAIROBI – In Kenya due amanti fedifraghi restano “incastrati” durante un rapporto sessuale; la coppia si era incontrata in albergo ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Gli ospiti di un hotel di Kitale, nella contea di Trans-Nzoia, hanno sentito delle urla provenienti da una delle stanze e hanno lanciato l’allarme. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] All’arrivo, la polizia avrebbe trovato la coppia “attaccata” e per eliminare l'”effetto ventosa” è stato necessario l’intervento dei medici. Gli agenti hanno arrestato gli amanti che sono stati condotti nella vicina stazione di polizia, scrive il Daily Mail.

Nairobi News riferisce che l’uomo era a Kitale per affari ma a Lodwar, c’era la moglie in attesa del suo ritorno. La consorte tradita, in seguito ha affermato che il marito aveva una relazione con la proprietaria della casa in cui vivono. Secondo i media locali, quando è emersa la notizia della bizzarra situazione si è radunata una gran folla al punto che per allontanare le persone, la polizia è stata costretta a sparare alcuni colpi in aria.

Secondo alcuni report locali, la moglie aveva ingaggiato uno stregone per beccare il marito in flagrante. In Kenya non è il primo caso di questo tipo a essere segnalato e situazioni simili sono accadute anche in Malawi, Zimbabwe e nelle Filippine: tutti riguardanti coppie di adulteri. Non è chiaro il motivo per cui la coppia sia rimasta incastrata ma potrebbe essere rimasta vittima della rara circostanza nota come “penis captivus”, pene imprigionato, quando la contrazione muscolare della vagina incastra l’organo genitale maschile.