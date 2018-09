NAIROBI – Orrore in Kenya. Dodici bambini sono stati trovati morti, rinchiusi in scatole e sacchetti di plastica in un ospedale del Paese. Lo riferisce la Cnn.

La macabra scoperta è avvenuta durante una visita a sorpresa del governatore di Nairobi nella struttura, il Pumwani Maternity Hospital, dopo diverse segnalazioni di negligenza degli impiegati.

Un video documenta il governatore mentre chiede ad un impiegato quanti bambini fossero morti quel giorno, sentendosi rispondere uno soltanto. A quel punto la replica dura: “Non giocare con me, ho informazioni su sei bambini”. Così ha ordinato di aprire diverse scatole e sacchetti di plastica in una stanza, dove sono stati ritrovati gli altri piccoli cadaveri.

Non è ancora chiaro come siano morti i bambini o dove siano le madri, ma intanto è scattata la sospensione di diversi alti funzionari dell’ospedale, compreso il medico di turno.

In Kenya gli ospedali pubblici hanno una poco lusinghiera tradizione di abbandono e cattiva gestione, aggravata dal sovraffollamento delle strutture, che sono scarsamente finanziate. L’anno scorso c’è stato un vero e proprio caos per lo sciopero di diversi mesi di medici e infermiere che protestavano contro bassi salari e condizioni di lavoro inadeguate.