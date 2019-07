ROMA – A Londra è morto a 39 anni lo stilista Khalid bin Sultan Al Qasimi, figlio di Sultan bin Muhammad Al Qasim, emiro di Sharja e membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti. Nei tre giorni di lutto nazionale, le bandiere del paese del Golfo Persico saranno esposte a mezz’asta.

I social media, da ieri, sono inondati di messaggi di condoglianze all’emiro che nel 1999 ha perso un altro figlio di 24 anni, il primogenito Mohammed Bin Sultan Al Qasimi, morto per overdose di eroina, secondo quanto riportato dall’Independent. Una morte “improvvisa” e inaspettata riferisce il team del fondatore e direttore creativo dell’omonimo marchio di moda uomo, Qasimi. Nato nel 1980 a Sharjah, a nove anni si era trasferito nel Regno Unito e aveva studiato alla prestigiosa Tonbridge School nel Kent.

All’Imperial College di Londra aveva studiato francese e spagnolo, si è poi laureato sia in architettura che in fashion design alla Central Saint Martins. Nel 2008 ha lanciato il marchio Qasimi aprendo a Soho, Londra, il flagship store e attualmente i suoi abiti sono disponibili in tutto il mondo, sfilano nelle settimane della moda a Londra, Parigi e nel Medio Oriente. Sul profilo Instagram del marchio Qasimi in un post c’è scritto:”È con grande tristezza che riportiamo che Khalid Al Qasimi è improvvisamente scomparso il 1° luglio 2019. Khalid Al Qasimi è stato elogiato per la sua sensibile esplorazione delle questioni socio-politiche, in particolare quelle relative al Medio oriente e al suo rapporto a volte teso con l’Occidente, un argomento vicino al suo cuore e alla sua educazione”.

Fonte: Daily Mail.