La borsa Birkin di Hermes al centro di una catena criminale che vale milioni

La borsa Birkin di Hermes, quella che può costare fin quasi 200 mila euro di seconda mano, è al centro di una catena criminale che coinvolge ladri, ricettatori e siti internet d rivendita, una catena che vale milioni e che ha come base la California.

La Birkin, la capiente borsa da viaggio in pelle di Hermès, è stata a lungo ambita da celebrità e fashionisti. Ora, questa e altre borse status-symbol sono diventate oggetto di ossessione per un gruppo meno glamour: i ladri. Sofisticate bande di ladri provenienti dal Sud America sono sospettate di aver causato un’ondata di effrazioni residenziali in tutto il paese negli ultimi anni. Le bande sono particolarmente abili nel convertire le borse in contanti.

Harriet Ryan, sul Los Angeles Times, ha dedicato un lunghissimo articolo alla catena ladri-siti, in cui è entrato in gioco anche un prete protestante con la moglie.

I ladri, scrive Harriet Ryan, scaricano rapidamente Birkins e altri marchi di lusso in recinti specializzati per migliaia di dollari, ha detto il dipartimento di polizia di Los Angeles. Questi recinti li vendono poi a siti di rivendita legittimi, dove gli amanti di Hermès li accaparrano a prezzi d’occasione relativi a partire da $ 15.000 a borsa.

“È un canale che trasferisce di fatto le borse dagli armadi dei più ricchi a quelli dei più abbienti”.

La ricorstruzione di Harriet Ryan parte da un furto in una casa di ultra ricchi a Los Angeles

Il caso, scrive, come dettagliato negli atti del tribunale, nelle dichiarazioni giurate della polizia e nelle interviste, fornisce una rara finestra sulla pratica: i ladri hanno venduto la Birkin, valutata dal proprietario circa $ 37.000, a una donna accusata di aver ricettato borse nel parcheggio di un supermercato discount di North Hills. A sua volta lo ha venduto a un esclusivo sito di rivendita di Dallas; Redeluxe è di proprietà di un pastore e di sua moglie e promette alla sua raffinata clientela di influencer e appassionati di Hermès “un’esperienza di shopping di lusso affidabile”. Redeluxe pubblicizzava la borsa Palisades – o una che sembrava identica ad essa – fino al mese scorso per $ 25.950, definendola il “sogno diventato realtà” di un amante della Birkin.

Dopo che il Times ha chiesto informazioni sulla borsa, la società ha dichiarato tramite un avvocato che i proprietari non erano a conoscenza del furto della Birkin e ha intentato una causa contro la donna che aveva venduto loro la borsa.

La domanda di Birkins usate esiste da tempo, ha detto, ma la proliferazione negli ultimi anni di nuovi siti, come Fashionphile, RealReal e Rebag, ha reso la loro rivendita facile e veloce.

La risoluzione del furto di Hollywood Hills è stata affidata a una task force congiunta FBI-LAPD che indaga sui circuiti di furto con scasso provenienti dal Cile e da altri paesi. Uomini e donne con gli anelli viaggiano negli Stati Uniti, spesso con visti turistici, con quello che l’FBI e le forze dell’ordine di tutto il paese hanno descritto come lo scopo esplicito di rubare. Molti autori di reati hanno precedenti di arresto nei loro paesi d’origine e intendono tornare indietro una volta che saranno pieni di soldi per i loro crimini, hanno detto le forze dell’ordine – qualcosa che li distingue dai richiedenti asilo e da altri che cercano di costruirsi una nuova vita qui.

Nel furto con scasso a Hollywood Hills, la telecamera di sorveglianza di un vicino ha catturato un SUV Infiniti che lasciava il quartiere, ha scritto il detective della polizia di Los Angeles Christopher Hookstra in una dichiarazione giurata a sostegno di un mandato di perquisizione. Lui e altri investigatori della task force hanno collegato il SUV a un appartamento a ovest dell’Exposition Park dove vivevano diversi uomini cileni. Gli investigatori hanno ottenuto il permesso del giudice per installare un localizzatore GPS sul SUV.

Sotto il monitoraggio della task force, una domenica il SUV ha viaggiato verso le aree residenziali di Palos Verdes Estates e Manhattan Beach. Successivamente sono state segnalate due effrazioni a Palos Verdes e una a Manhattan Beach in cui i ladri erano fuggiti con borse e gioielli per un totale di “perdita approssimativa di 97.000 dollari”, secondo un rapporto della polizia di Manhattan Beach citato negli atti del tribunale.

Quando due giorni dopo quattro cileni salirono sull’Infiniti, gli investigatori erano pronti. Hanno seguito il SUV fino a Orange County e hanno osservato di nascosto mentre gli uomini presumibilmente facevano irruzione nelle residenze di Yorba Linda e Anaheim, secondo la dichiarazione giurata del detective della polizia di Los Angeles. Dopo un terzo arresto, gli investigatori della task force hanno convocato la polizia di Anaheim e le unità della California Highway Patrol e tre degli uomini sono stati arrestati. (Due si sono dichiarati colpevoli di furto con scasso il mese scorso; il terzo è un latitante.)

Il quarto uomo è scappato, ma circa 45 minuti dopo, un uomo si è precipitato nel condominio di Exposition Park e gli investigatori in attesa lo hanno arrestato. Una perquisizione dell’appartamento ha portato alla luce una pistola semiautomatica denunciata come rubata a Santa Clarita, un disturbatore Wi-Fi che potrebbe essere utilizzato per contrastare i sistemi di allarme e quelli che la polizia ritiene essere i detriti di numerosi furti con scasso in casa: orologi, collane, spille, polsini maglie, occhiali da sole, alcune borse Louis Vuitton e Gucci, un anello al naso e una borsa Christian Dior macchiata, secondo un inventario depositato in tribunale.

Ma niente Birkins. Poi gli investigatori hanno perquisito il telefono del quarto uomo cileno e davanti a loro si è aperto un mondo di Hermès rubati.

E qui entra in gioco Karla Sunceri: dava l’impressione di avere una rispettabile vita di periferia, scrive Harriet Ryan. La donna di 52 anni viveva a Granada Hills in un ranch splendidamente ristrutturato di fronte a una scuola elementare. Il suo cortile era uno spettacolo di erba color smeraldo, cespugli di rose in fiore e giovani palme. La sua Lexus aveva una targa con la scritta “Jesus is Lord” e suo figlio, che viveva con lei, si stava formando per diventare un ufficiale della polizia di Los Angeles.

I messaggi di testo presi dal telefono dell’uomo cileno detenuto nell’Exposition Park hanno portato gli investigatori a chiedersi se l’esistenza perfetta di Sunceri fosse garantita da borse rubate.

Il sospettato aveva “inviato numerose fotografie di borse di fascia alta a ‘Karla’, compresi i marchi Hermès e Chanel”, ha scritto il sergente della polizia di Los Angeles Stephanie Villatoro in una dichiarazione giurata del mandato di perquisizione. “‘Karla’ sembrava contrattare il prezzo delle borse con [il sospettato] e gli ha ordinato di ispezionare le borse in aree specifiche per trovare codici di identificazione.”

Sunceri ha dato all’uomo il suo indirizzo e quando gli investigatori hanno avviato un’operazione di sorveglianza nel suo isolato, hanno trovato segni che non era l’unico a usarla come recinto per le borse. A giugno, secondo la dichiarazione giurata, si fermò una berlina Ford e tre uomini recuperarono “grandi sacchi della spazzatura dal bagagliaio, che sembravano contenere oggetti ingombranti, coerenti con la forma e le dimensioni delle borse” e li portarono nel mini cortile della Herman.

Gli investigatori hanno collegato la Ford a un sospetto ladro nella contea di Ventura e a un secondo veicolo che si è presentato nel quartiere di Sunceri a uomini arrestati in una serie di furti con scasso nella contea di Orange.

Gli investigatori della polizia di Los Angeles hanno pedinato la Lexus di Sunceri fino al parcheggio di una Smart & Final Extra! negozio a North Hills lo scorso autunno, dove dicono che abbia incontrato una mezza dozzina di volte diverse persone che trasportavano pacchi.

In un esempio, una dichiarazione giurata del mandato di perquisizione della polizia di Los Angeles descriveva Sunceri come un incontro “con un maschio ispanico non identificato che usciva da una berlina nera in possesso di un oggetto che sembrava essere una borsa. L’uomo è entrato nel sedile del passeggero anteriore del veicolo di Sunceri per un breve periodo di tempo e successivamente è uscito senza l’oggetto”.

La task force ha chiesto a un giudice di autorizzare una perquisizione nella sua casa in ottobre, con Villatoro della polizia di Los Angeles che scriveva: “È convinzione del tuo dichiarante che Karla Sunceri acquisti consapevolmente borse di marca di lusso ottenute attraverso attività criminali da [gruppi di furti sudamericani] e poi rivende a scopo di lucro”.