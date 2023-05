La camera dell’hotel puzza, il cliente scopre un cadavere sotto al letto

Ha scoperto di avere un cadavere sotto al letto nella sua camera in hotel, dopo aver creduto per svariate ore che quel cattivo odore fosse dovuto ai suoi piedi. Il tutto è avvenuto in un famoso albergo in Tibet, il Guzang Shuhua Inn.

Ha cadavere in camera di hotel, lo scopre dopo ore

Sono passate più di 3 ore prima che l’ospite dell’hotel si rendesse conto che stava riposando sopra a un cadavere. Una scoperta che lo ha turbato profondamente: “Sono ancora spaventato, faccio fatica a dormire”, le sue parole riportate dal Telegraph. Il cliente ha raccontato la vicenda in una recensione online all’hotel. Ha spiegato di essere entrato nella stanza del Guzang Shuhua Inn il 21 aprile e di essersi steso sul letto per riposare alcune ore.

Pensava che la puzza venisse dai suoi piedi

Si è reso conto del cattivo odore, però, solo quando è rientrato la sera dopo cena. Inizialmente ha pensato che si trattasse del ristorante al piano terro, di un problema all’impianto di aerazione o, addirittura, che quell’odoraccio fosse colpa dei suoi stessi piedi. La puzza però era così forte, che ha dovuto chiedere di cambiare stanza. Poi, la scoperta choc. Sotto al letto c’era un cadavere. L’uomo è stato interrogato dalla polizia e un sospetto omicida è stato fermato.