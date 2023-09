La Famiglia Reale inglese ringrazia Poste Italiane per il francobollo dedicato alla Regina Elisabetta

L’account ufficiale su X della Famiglia Reale inglese ha ringraziato Poste Italiane per l’emissione del francobollo e dei prodotti filatelici in memoria della Regina Elisabetta.

Le parole della Famiglia Reale

“Ringraziamo Poste Italiane per il magnifico tributo alla regina Elisabetta II – si legge nel post dell’account The Royal Family – Questo francobollo di nuova emissione è un caso speciale e raro per l’Italia, che dedica un francobollo a un personaggio non italiano”.

Il francobollo

La vignetta del francobollo raffigura il profilo della Regina Elisabetta II in cinque epoche diverse. In basso, al centro, è presente il sigillo reale del regno della Sovrana. Completano il francobollo le legende “Regina Elisabetta II” e “1926 – 2022”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B zona1”. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma 1.

Prodotti filatelici

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo.