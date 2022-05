La figlia di Putin è fidanzata con Zelensky. Il nome è lo stesso ma non è il leader dell'Ucraina...

Per ironia della sorte, la figlia più giovane di Vladimir Putin è fidanzata con un ballerino russo, ex direttore del Balletto di Stato di Monaco, che si chiama Zelensky: non Volodymyr, come il presidente ucraino, ma Igor.

Che beffa per Putin, la figlia è fidanzata con Zelensky!

A rivelarlo, il sito russo d’informazione indipendente Vashnie Istorii, asssociato al settimanale tedesco Der Spiegel. Katerina Tikhonova Putina, classe ’86, è la secondogenita del presidente russo.

Igor Zelensky, invece, ha 52 anni ed è stato il direttore fino al 4 aprile scorso del Bayerisches Staatsballett, dal quale si è dimesso, ufficialmente per motivi familiari, in pratica a causa dell’attacco russo all’Ucraina.

Secondo Vashnie Istorii, tra il 2017 e il 2019, la figlia di Putin è andata a Monaco dozzine di volte. Alla fine del 2019, poi Katerina si è stancata di volare costantemente a Monaco, decidendo di trasferirsi in Germania.