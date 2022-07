La ragazza nella foto, il documentario Netflix su Sharon Marshall: abusata e poi costretta a sposarsi dal suo rapitore

Cresciuta, maltrattata e poi sposata con il suo rapitore: l’orribile storia vera di Sharon Marshall raccontata nel documentario “La ragazza nella foto” in onda su Netflix.

Secondo quanto riportato da Independent, una notte di aprile 1990 a Oklahoma City, in Oklahoma, tre uomini si stavano dirigendo verso un motel quando videro una scarpa in mezzo alla strada. Era blu, con un tacco alto, come avrebbe poi scritto il giornalista Matt Birkbeck nel libro A Beautiful Child.

L’inquietante storia di Sharon Marshall

Poco più avanti, gli uomini fecero una scoperta inquietante.

“Sul bordo della strada, c’era una giovane donna sdraiata a faccia in giù nella grondaia, il corpo si muoveva convulso, le braccia e le gambe si contraevano in direzioni diverse”, ha scritto Birkbeck. Era stata portata in ospedale, dove suo marito, Clarence Hughes, l’aveva identificata come Tonya Hughes. La donna è morta pochi giorni dopo per le ferite riportate.

La sua morte ha messo in moto una serie di scoperte, raccontate nel nuovo documentario di Netflix.

Tonya Hughes non è mai stata Tonya Hughes. In precedenza era conosciuta come Sharon Marshall, sebbene anche quello non fosse il suo vero nome.

Un nome falso dopo l’altro, il documentario racconta la storia di questa donna, di suo marito e dei suoi crimini, che includevano il rapimento e l’omicidio del figlio, nonché l’omicidio di un’altra donna. È la storia di una donna che ha perso la sua vera identità, la cui vita è stata rubata dall’uomo che si è definito in modo alternato suo padre e suo marito. E’ la rivelazione di un mistero durato per decenni fino a quando, nel 2014, gli investigatori hanno scoperto la vera identità della donna.

Il vero nome era Suzanne Marie Sevakis. La sua storia è difficile da raccontare in modo lineare.

Inizia nel 1969, con la sua nascita. Inizia nel 1974, con il suo rapimento da parte di Franklin Floyd, l’uomo che in seguito si chiamerà Clarence Hughes. Inizia con la sua morte nel 1990, dopo di che hanno iniziato a ricostruire la sua storia.

Inizia nel 1994, quando il rapimento di suo figlio da parte di Floyd ha dato il via a un maggiore controllo sulla vita e sull’identità di Suzanne. Finisce nel 2014, quando la sua famiglia e tutti coloro che avevano cercato la sua vera identità hanno trovato una conclusione e restituito a Suzanne il suo vero nome.

Suzanne Marie Sevakis era nata il 6 settembre 1969 nel Michigan. La madre Sandra Willet, che ha partecipato al documentario Netflix, racconta che quando ha incontrato Floyd stava lottando con il disturbo da stress post-traumatico a causa di un tornado che aveva colpito la roulotte in cui viveva con i figli.

L’uomo si era impegnato a “prendersi cura di lei e dei figli”, ma aveva iniziato a fare “cose spaventose”, come portare sempre con sé un coltello e dire a Willet: “Pensi che te ne andrai via da me? Non accadrà”.

Un giorno, Willet aveva bisogno di comprare i pannolini per i bambini e pagò con un assegno a vuoto in un minimarket. Era stata condannata a 30 giorni di carcere.

“Fu allora che prese i miei figli”, dice Willet nel documentario. Spiega che quando era andata alla polizia, gli agenti le avevano chiesto se fosse legalmente sposata con Floyd. Alla sua riposta affermativa, le era stato detto che avrebbe dovuto gestire la situazione da sola. Mentre Willet stava scontando la sua pena detentiva nel 1974, Floyd lasciò due delle figlie di Willet in un orfanotrofio e se ne andò con Suzanne. Per i successivi 40 anni non fu più chiamata con il suo vero nome.

Nel 1990, dopo la morte di Suzanne, suo figlio Michael (nato nel 1988) era stato affidato alle cure dei genitori adottivi, Merle ed Ernest Bean.

Un test del DNA ha mostrato che Floyd non era il padre biologico di Michael. Il 12 settembre 1994, Floyd ha puntato una pistola contro il preside della scuola di Michael, è entrato nell’aula e ha rapito sia il ragazzo che il preside. Ha lasciato il preside legato a un albero in un luogo isolato. Alla fine qualcuno l’ha riconosciuto e ha chiamato le autorità, portando a un’indagine sul rapimento di Michael, che a sua volta avrebbe scoperto più segnali d’allarme sulle circostanze della sua defunta madre, che a quel tempo era ancora conosciuta solo come Tonya.

Durante le indagini sul rapimento di Michael le autorità scoprirono che il suo vero nome era Franklin Floyd e che in precedenza aveva rapito una ragazza, rapinato una banca e aggredito una donna.

Quando le autorità hanno finalmente collegato la situazione, era latitante da vent’anni, dice nel documentario Joe Fitzpatrick, un agente speciale dell’FBI che ha lavorato al caso. Dopo il rapimento di Michael, una donna di nome Jenny Fisher aveva sentito che le autorità stavano facendo circolare le foto di Tonya, dicendo che era morta di recente, e del figlio scomparso.

Fisher era confusa: la donna identificata in televisione come Tonya era la sua ex migliore amica del liceo, ovvero Sharon Marshall. “Sharon” – come Suzanne era conosciuta dai compagni di liceo – è ricordata nel documentario come una studentessa brillante e ambiziosa, che era stata accettata alla Georgia Tech e sognava di diventare un ingegnere aerospaziale. Gli amici di “Sharon” sapevano che suo padre era un uomo strano, che teneva d’occhio sua figlia e a volte con lei sembrava avere un atteggiamento inappropriato. L’uomo era Floyd, che si era presentato come il padre di Suzanne e si faceva chiamare Warren Marshall.

Quando le autorità anni dopo hanno detto a Fisher anni che l’uomo era il marito della sua amica, è rimasta scioccata. ‘No, quello è suo padre, non sono sposati'”, dice Fisher nel documentario. “E loro hanno replicato “‘No, sono sposati’. “Avevamo un ritratto di persone molto diverse quando si trattava di capire chi fosse Sharon”.

“Nel 1989, un anno prima della morte di Suzanne, cambiarono nome”, spiega Fitzpatrick nel documentario.

“Sharon Marshall è diventata Tonya e Warren Marshall è diventato Clarence Hughes. I nomi che usavano sono stati presi dalle lapidi in Alabama. E poi si sono sposati con i loro nuovi nomi a New Orleans, il che significa che quest’uomo ha sposato sua figlia. Era incredibile”.

Nel periodo tra il liceo e la sua morte, Suzanne è stata abusata sessualmente da Floyd.

Fisher condivide un racconto straziante di lui che ha violentato Suzanne sotto la minaccia di una pistola mentre Fisher stava dormendo. Presto divenne evidente che “Sharon” era incinta e nacque Michael.

“Il rapporto di Sharon con suo figlio era bellissimo”, ricorda Heather Lane una ex ballerina che conosceva bene la giovane madre.

Nel 1995, Floyd è stato dichiarato colpevole di aver rapito Michael Hughes e condannato a una pena detentiva. Quell’indagine ha portato alla luce le foto di Cheryl Ann Comesso, un’amica di “Sharon”. Floyd la uccise nel 1989 ma i resti di Comesso furono trovati nel 1995. Nel documentario Fitzpatrick sostiene che Floyd aveva lasciato la Florida e sposato Suzanne nel tentativo di eludere le autorità dopo aver ucciso Comesso.

Nel 1997, Floyd è stato accusato di omicidio di primo grado per la morte di Comesso. È stato condannato a morte cinque anni dopo, nel 2002. Floyd è ancora in carcere presso l’Union Correctional Institution di Raiford, in Florida. Le persone continuavano a cercare di capire chi fosse veramente Sharon Marshall e cosa fosse successo a Michael dopo il suo rapimento. E’ stato solo nel 2014 che Floyd ha risposto mentre era in prigione a entrambe le domande poste dagli agenti dell’FBI. Secondo l’agente speciale dell’FBI Scott Lobb, Floyd, gli disse di aver ucciso il ragazzo dopo il rapimento. Floyd ha inoltre rivelato all’FBI il vero nome di Sharon Marshall, identificandola come Suzanne Sevakis. L’FBI considera ancora sospetta e irrisolta la morte di Suzanne. “E’ l’unica cosa di cui Floyd non parlerà”, ha detto in precedenza Lobb sul sito web dell’FBI.