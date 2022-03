Basta Facebook e Instagram in Russia. La decisione è stata presa dal tribunale di Mosca. Secondo la Russia, Facebook e Instagram sarebbero stati coinvolti in attività estremiste nel Paese. La decisione è stata presa dal tribunale di Mosca su mozione presentata dall’ufficio del procuratore generale.

La Russia accusa Facebook e Instagram di ospitare attività estremiste e li bandisce dal Paese

Ma quali sono queste attività estremiste? Questo non è stato specificato. Ma a giudicare dal tipo di comunicazione che viene portata avanti in Russia in questo momento, è probabile che si tratti di movimenti di opinioni contrari al governo di Putin e alla sua decisione di invadere l’Ucraina.

Infatti, mentre in tutto il mondo l’invasione di Putin è considerata tale, in Russia i media parlano, h24, di operazione di pace. In Russia parlano di denazificazione dell’Ucraina. I social non sono facili da ‘controllare’, quindi è probabile che siano stati banditi in Russia proprio per questo motivo.

Stop a Facebook e Instagram in Russia, i motivi di questa decisione

